Приставы нашли должницу по алиментам на сайте, продающем шубы

Судебные приставы отыскали свердловчанку, задолжавшую своим сыновьям 700 тыс. рублей в виде алиментов, на сайте объявлений. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону.

Ранее в Верх-Исетском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с матери на содержание двух несовершеннолетних детей - близнецов 9 лет. Женщина задолжала детям, проживающим с отцом, порядка 700 тыс. рублей. Приставам же она говорила, что никаких доходов не имеет.

Оказалось, что екатеринбурженка является индивидуальным предпринимателем и продает шубы на популярном сайте объявлений. Приставы связались с женщиной, представившись покупателями, и выяснили ее адрес - именно там должница принимала потенциальных покупателей для примерки шуб.

После этого был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Суд обязал женщину отработать 100 часов, тем самым искупить вину общественно полезным трудом.