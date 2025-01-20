20 Января 2025
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Фото: www.ccu.gov.ua

Экс-депутата Рады Новинского обвинили в "госизмене"

Бывшего депутата Рады, совладельца крупнейшей горно-металлургической компании Украины "Метинвест" и известного православного мецената Вадима Новинского на Украине обвинили в госизмене, ему объявлено это подозрение, а также в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений". Об этом сообщил офис киевского генпрокурора. Имя обвиняемого не называется, но все местные СМИ пишут, что это и так ясно.

Обвинение носит политический характер. Он обвиняется в том, что с 2014 года "распространял нарративы Кремля", в частности "стал куратором от РПЦ на территории Украины". Так киевский режим именует каноническую Церковь, которую Новинский защищал, находясь на Украине. Сейчас он живет за границей. Новинскому припомнили, что он придерживался православного вероучения и называл раскольников раскольниками, - "высказывал утверждение в адрес других действующих на Украине конфессий, характеризуя их в негативных выражениях".

Ранее против него уже были введены санкции, что незаконно согласно украинскому же законодательству. Новинский отказался от мандата в июле 2022 года, а за границу уехал вскоре после начала СВО.

Бывший коллега Новинского по Раде Олег Царев характеризует его как человека убежденного, порядочного и воцерковленного. При этом он не сторонник Русского Мира, но его обвиняют за веру.

"Это про него на нервах Порошенко сказал "сука православная". Согласитесь. Из уст иуды Порошенко это звучит как похвала", - написал Царев.

Теги: украина, госизмена, вадим новинский


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