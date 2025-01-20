20 Января 2025
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Фото: Yousef Mohammed/Global Look Press

Освобожденные в секторе Газа заложницы получили от ХАМАС "подарки на память"

Трое израильских заложниц, освобожденные 19 января в секторе Газа, получили пакеты "с подарками" от радикального палестинского движения ХАМАС.

Как сообщил портал Ynet, в бумажных пакетах с символикой боевого крыла ХАМАС были "подарки и сувениры", в том числе открытки с видами Газы, а также "сертификаты об освобождении".

Освобожденным из плена женщинам 24 года, 28 лет и 31 год, пишет ТАСС. Их встретили израильские военные, в их сопровождении бывшие заложницы прибыли на территорию Израиля.

Накануне ХАМАС передал посредникам список заложников для освобождения.

Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий.

Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.

Теги: хамас, заложницы, сектор газа


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