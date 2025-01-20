Бывшего криминального авторитета Овчинникова отправили в СИЗО по делу об убийстве "Колдуна"

Березовский городской суд избрал меру пресечения бывшему криминальному авторитету по кличке "Овчина" Андрею Овчинникову, обвиняемому в убийстве жителя п. Кедровка Алексея Суродеева по прозвищу "Колдун".

Как сообщает пресс-служба суда, Овчинников пробудет в СИЗО до 7 марта включительно. По данным следствия, погибший занимался целительством, в связи с чем обвиняемый и посетил его. Сеанс народной медицины закончился ножевым ранением, от которого пострадавший позднее скончался в больнице.

Сам Овчинников свою вину не признает, отмечая, что дружил со знахарем, а в тот злосчастный день приехал поздравить к Суродееву поздравить с Новым годом.

"Я приезжал поздравить человека с Новым годом. Уехал часов в 12, утром на следующий день в 10.00 я был под капельницей. Мне звонят и говорят, что порезали дядю Лешу. Этот человек действительно обладал экстрасенсорными способностями. Он здорово мне помог, когда у меня ноги отказывали, а официальная медицина не могли ничем помочь. Помог дядя Леша", - рассказал обвиняемый.

Он также добавил, что зло должно быть наказано. Последнее, что сказал журналистам Овичинников в зале суда: "Всем привет, встретимся в аду".

За совершенное преступление Андрею Овчинникову грозит до 15 лет лишения свободы.