Житель Тюменской области осужден за изготовление боеприпасов и хранение взрывчатки

Житель Тюменской области 66-летний Валерий Брюхов осужден за изготовление боеприпасов и хранение взрывчатки (ч.1 ст.223, ч.1 ст.222.1 УК РФ), сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

С 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года Валерий Брюхов, находясь в поселке Туртас, решил произвести снаряжение охотничьих патронов 20 калибра к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию с помощью имеющегося пороха, гильз и приспособлений для их снаряжения. Брюхов изготовил боеприпасы - 20 охотничьих патронов 20 калибра к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, снаряженных самодельным способом, пригодных для производства выстрелов.

Утром 23 июля 2024 года полицейские провели обыск в его квартире и нашли эти патроны.

Кроме того, Брюхов, не имея разрешения на хранение и ношение зарегистрированного огнестрельного оружия, в период с 20 марта 2008 года по 23 июля 2024 года, незаконно хранил в кладовой квартиры метательное взрывчатое вещество промышленного изготовления – бездымный порох общей массой 85,67 грамма, который в ходе обыска был обнаружен и изъят сотрудниками полиции.



В судебном заседании подсудимый вину по ч.1 ст.222.1 УК РФ признал полностью, по ч.1 ст.223 УУК РФ не признал, в содеянном раскаялся.



Суд, учитывая обстоятельства дела, назначил Валерию Брюхову наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев со штрафом в размере 10 000 рублей, условно, с испытательным сроком на два года.



