Над Рязанской областью уничтожены два беспилотника

Силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет, добавил он.

Ночью Telegram-канал Baza написал, что жители Рязанской области сообщают о звуках взрывов. Предполагалось, что на область началась атака беспилотников.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА. 14 из них сбиты над Брянской областью, шесть – над Калужской, три – над Белгородской, три – над Курской, два – над Рязанской, два – над Орловской областями и один – над Татарстаном.