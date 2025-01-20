Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

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Ранее он сообщал, что в аэропорту Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Министерство обороны сообщило сегодня, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 31 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России, из них один — над Татарстаном. По два были сбиты над территорией Рязанской и Орловской областей, шесть — над Калужской, 14 — над Брянской, по три — над Белгородской и Курской.