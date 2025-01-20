В России количество пользователей биометрических сервисов приблизилось к 3 млн

В России количество регистраций в Единой биометрической системе (ЕБС) приближается к 3 млн.

Как заявили в пресс-службе Центра Биометрических технологий (ЦБТ), коло 80% пользователей подключились к системе в 2024 году. Отмечается, что доверие россиян к биометрическим сервисам постепенно растет. В прошлом году 41% граждан положительно относился к таким технологиям, хотя еще за год до этого показатель составлял 27%. ЦБТ отмечает, что сервисы для оплаты по биометрии в перспективе позволят реализовать ряд бесшовных пользовательских сценариев. Например, в рамках одной операции проводить оплату товара и подтверждение возраста или оплату пребывания в отеле и регистрацию в номере.

Также в стране появится единый сервис для платежей по биометрии от крупнейших игроков рынка. Запуск кросс-биоэквайринга от "Сбера" и оператора карт "Мир" (Национальной системы платежных карт) запланирован на второе полугодие 2025 года, сообщают "Известия".