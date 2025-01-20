20 Января 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Вступил в силу приказ о скидке детям на авиабилеты

В России вступил в силу приказ Министерства транспорта РФ о скидке на детские авиабилеты отечественных перевозчиков.

В документе ведомства говорится, что льгота предоставляется на внутренних рейсах детям с российским гражданством в возрасте от двух до 12 лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром или пассажирами. Также утверждена скидка 100% детям до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах без предоставления ребенку отдельного места, а также скидка не менее 90 процентов от тарифа — на международных рейсах.

Перевозка других следующих с одним сопровождающим пассажиром детей до двух лет осуществляется с предоставлением несовершеннолетним отдельных мест со скидкой 50 процентов. Под исключение попали билеты бизнес-класса и субсидированные маршруты.

Также Минтранс обязал авиакомпании предоставлять ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом без взимания дополнительной платы.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину решить проблему, когда авиакомпании не предоставляют многодетным семьям скидки в 50% на билеты, которые им положены. Путин указал, что нужно искоренить проблему. Ответственность за дорогие билеты глава государства возложил на авиакомпании, которые вводят недостаточно большие льготы для многодетных семей, и поручил решить эту проблему.

Теги: авиабилеты, дети, авиакомпании, авиация


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Ранее 20.12.2024 03:06 Мск Минтранс ведет работу с авиакомпаниями по предоставлению льгот семьям с детьми
Ранее 19.12.2024 14:16 Мск Путин назвал причину дороговизны авиабилетов для многодетных семей

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