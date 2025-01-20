В Ярославле в пожаре в жилом доме погибли четыре человека

В Ярославле четыре человека стали жертвами пожара.

Как сообщила в Telegram пресс-служба МЧС России, возгорание случилось на первом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. При тушении в квартире спасатели нашли тела двух взрослых. Также они вынесли из помещения трехлетних мальчика и девочку, однако спасти их жизни не удалось.

В региональном управлении прокуратуры заявили, в связи с происшествием начата проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

Ранее в Тобольске мужчина и женщина погибли на пожаре.