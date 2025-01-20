Гладков: Под обстрел попали шесть населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области.

Как заявил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков, село Графовка атаковано двумя дронами. Повреждены окна трех частных домов и хозяйственных построек. В поселке Красная Яруга поврежден «Камаз». В селе Черемошное беспилотник атаковал легковой автомобиль, в селе Тишанка в жилом доме выбиты окна и посечены ворота при обстреле.

В городе Шебекино при обстреле в одном жилом доме выбиты окна, во втором – пробита кровля. Также дрон атаковал село Муром, он был подавлен системой радиоэлектронной борьбы.

Ранее БПЛА пытались атаковать пороховой завод в Тамбовской области.