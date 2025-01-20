Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна

Журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram, что ее муж, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, до сих пор остается в коме после того, как пережил клиническую смерть.

По ее словам, новой информации по этому поводу нет. Симоньян указала, что родные Кеосаяна будут "ждать столько, сколько понадобится". Она отметила, что знакомые и незнакомые люди задают ей вопросы о состоянии режиссера.

Ранее журналист заявила, что ее мать и мать ее супруга находятся рядом. Симоньян попросила молиться за режиссера.