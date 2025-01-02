Авария в Керченском проливе - первая в мире ЧС с мазутом этого вида. К проблеме привлекут ученых

Катастрофа в Керченском проливе стала первой в мире аварией с разливом "тяжелого" топочного мазута марки М100. Его особенность в том, что он застывает при температуре +25, кроме того он имеет свойство опускаться в толщу воды и на дно в отличие от других нефтепродуктов, которые плавают пленкой на поверхности. В Минтрансе отметили, что в мире нет технологий по сбору мазута из толщи воды, поэтому остается только вычищать песок от того, что море выбрасывает на берег.

Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, чтобы его можно было вернуть на пляж. Вторая задача — выбрать эффективную технологию очистки галечных и каменистых пляжей. Также принимаются идеи от лицензированных предприятий по технологиям сбора нефтепродуктов. Учитывать будут эффективность для очистки именно от того типа мазута, с которым сейчас столкнулись — марки М100.

В Минтрансе отметили, что удалось посчитать, сколько мазута попало в море - разрушены суммарно четыре танка по линии разлома судна. Утечка из них около 2,4 тыс. тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров. В остальном корпуса танкеров не имеют видимых повреждений, утечки мазута не зафиксированы.

Отметим, что сейчас мощности четырех перерабатывающих предприятий, допущенных к ликвидации ЧП, полностью загружены, поэтому они перестали принимать грунт на свои склады. Отравленный песок свозят на площадки временного хранения.