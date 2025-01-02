С 14 января подорожают автомобили Lada. Прайс-лист

Прайс-лист на отечественные автомобили Lada опубликовал журнал Авто.ру. Согласно публикации, подорожание машин произойдет 14 января, а минимальная цена составит 737,5 тысяч.

Так, седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тыс. (сейчас от 700 тыс.), лифтбек этой модели - от 737,5 тыс. руб., кросс - от 1,14 млн руб.

Lada Vesta в минимальной комплектации седана будет продаваться от 1,46 миллиона рублей (сейчас от 1,24). За кросс-седан дилеры попросят от 1,74, за обычный универсал — от 1,64 миллиона, за кросс-универсал — от 1,86 млн руб..

Трёхдверная Niva Legend, которая пока что продается от 981 тыс. руб. подорожает в минимальной комплектации до 1,02 млн.

Удлинённая Aura в двух комплектациях в цене не поменяется, модель вышла на рынок в конце ноября. Рекомендованная розничная цена на машину была от 2 599 000 рублей. Равно как Ларгус во всех версиях и внедорожник Niva Travel, на которые продолжат действовать цены от 22 ноября.

Ранее "АвтоВАЗ" заявлял, что в начале 2025 года может уменьшить производственный план на год, установленный на уровне 500 тыс. автомобилей, из-за снижения рынка в конце года, вызванного ростом ключевой ставки ЦБ.

Добавим, что в конце ноября СМИ сообщили о готовящихся двух скачках цен на отечественные автомобили. По этим данным, стоимость детищ "АвтоВАЗа" должна была вырасти в декабре и январе. "АвтоВАЗ" отрицал эти сведения, также сообщалось, что компания не планирует индексировать цены на автомобиль Lada Vesta в январе 2025 года.