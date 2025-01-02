Вывески только на русском. Проект о защите языка срочно рассмотрит Госдума

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект закона о защите русского языка, который ограничит использование иностранных слов в вывесках и надписях. Об этом заявил председатель Думы Вячеслав Володин.

По его словам, которые цитирует телевидение Думы, комитет по культуре должен поторопиться с подготовкой проекта к первому чтению.

Инициатива предполагает существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего, в публичном пространстве. Согласно проекту, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, посёлков и микрорайонов.