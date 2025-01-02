В Североуральске напали на врачей "скорой"

В Североуральске в первый день года напали на бригаду "скорой помощи".

Как сообщил в своем аккаунте ВКонтакте медработник Алексей Паршуков, группа перепраздновавших горожан напала на врачей. Об голову девушки-медика разбили чемодан с медикаментами.

По словам Паршукова, нападавшие задержаны. Он призвал очевидцев подобных происшествий не проходить мимо. " В рядах оказывающих помощь все меньше и меньше. Знайте если скорая задерживается, они не всегда оказывают помощь... иногда они становятся жертвами насилия", - написал он.