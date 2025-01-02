Перерабатывающие предприятия перестали принимать загрязненный песок с пляжей Анапы

Предприятия, занимающиеся утилизацией загрязненного мазутом песка с анапских пляжей, перестали принимать новые партии грунта из-за перегруженности.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, на сегодняшнее утро вывезено 73 тысячи тонн замазученного песка. Сейчас его отправляют на временные накопительные площадки, поскольку площадки складирования перед процедурой обеззараживания перерабатывающих предприятий заполнены.

Больше половины испорченного грунта приняла площадка на хуторе Воскресенском Анапы – 38 тыс. тонн или 2094 самосвала. Площадка сделана в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, ее площадь – более 2,8 га, она сможет принять не менее 200 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами песка.

Новые партии предприятия смогут после того, как будет частично утилизировано то, что уже размешено на их складе.

Всего на утилизацию замазученный песок принимают 4 специализированные компании Краснодарского края - в Темрюкском районе"Сириус" и "Биопотенциал", в Абинском районе "Агентство "Ртутная Безопасность", в Крымском районе "Экобио".

Эти предприятия принимают песок, загрязненный нефтепродуктами, на специальные бетонированные и гидроизолированные площадки, что исключает попадание загрязняющих веществ в почву. Обезвреживание проводится двумя способами - микробиологический (удаление нефтепродуктов с помощью специальных препаратов) и термический (сжигание отходов в специальных аппаратах - инсинераторах). В результате получается очищенный и экологически безопасный материал, который в дальнейшем можно использовать для различных нужд.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

Ранее выяснилось, что всю живность на дне Чёрного моря в районе крушения танкеров убивает мазут. Погибли миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз. Как рассказывали волонтеры, они каждый день находят крабов и рапанов в мазуте. Первых еще можно очистить, но все сложно с рапанами: раковины полностью заполнены мазутом, моллюски сразу гибнут. Со слов экспертов, посчитать погубленных мазутом невозможно, счет идет на сотни тысяч особей.