Россиянка, отдыхавшая в Таиланде, завезла в Россию холероподобный вибрион

Жительница Красноярского края привезла в Россию холероподобный вибрион с отдыха в Тайланде.

Санитарно-карантинный контроль на борту не выявил у пассажиров признаков инфекционных заболеваний. После того, как у женщины была обнаружена острая кишечная инфекция, вызванная холерным вибрионом, самолет пришлось продезинфицировать. Установлены контактные лица, медики обследуют их и будут наблюдать за их состоянием.

Женщину вылечили в условиях инфекционного стационара и отпустили домой.

Роспотребнадзор напоминает, что в странах с экваториально-тропическим климатом распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской Федерации.



Для профилактики заболеваний ведомство дает следующие рекомендации:

— Употребляйте только проверенные продукты.

— Пейте только бутилированную или кипяченную воду.

— Обязательно термически обрабатывайте мясо, рыбу и морепродукты.

— Избегайте местных ресторанов и угощений у жителей.

— Мойте овощи и фрукты безопасной водой, обдавайте кипятком.

— Тщательно мойте руки перед едой и после посещения мест массового скопления людей.

— Не допускайте попадания воды в рот при купании.

— Используйте репелленты для защиты от насекомых и сетки для окон и дверей.



В случае любого недомогания следует немедленно обратиться к врачу.