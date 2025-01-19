В Краснодарском крае проводится проверка из-за угроз расправы от имени одного из учеников

В Краснодарском крае учитель получил аудиозапись, в которой ученик школы №2 в станице Выселки угрожал напасть на сверстников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Директор обратилась в полицию. В СКР и прокуратуре региона сообщили, что проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям образовательного учреждения, а также органам системы профилактики.

В Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края сообщается, что также будет проведено педагогическое расследование.