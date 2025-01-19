На украинских боевиков, безжалостно убивших пенсионеров в Курской области, завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских боевиков, жестоко убивших пенсионеров в Курской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Их обвиняют в теракте против мирного населения Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Установлено, что в январе 2025 года боевики ВФУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное Суджанского района Курской области, совершили убийство не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома.

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.