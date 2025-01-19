Захарова усомнилась, что Запад отреагирует на зверства украинских нацистов в Курской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые выявленные зверства неонацистов в Курской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Она отметила, что опубликованные в СМИ кадры сложно комментировать с общечеловеческой точки зрения.

"Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте, устроил людоедскую расправу над мирными жителями", - заявила она.

Захарова усомнилась, что со стороны международных структур, таких как ОБСЕ, ООН и ее профильных подразделений последует какая-либо внятная реакция на жестокие убийства мирных граждан. Захарова подчеркнула, что расправа над мирными жителями - то, чего государства коллективного запада и их политики ждут от бандеровцев. Она отметила, что они покрывают и поощряют киевских нацистов, продолжают санкционировать поставки вооружений киевскому режиму и блокируют попытки международных расследований его преступлений.

Они дружно и дисциплинированно делают вид, что ничего страшного не происходит, хотя это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций, подчеркнула она.

"Все это лишний раз подтверждает, что истребление всего русского – в числе тех самых "европейских ценностей", которые, как разглагольствуют "цивилизованные" спонсоры бандеровцев, киевский режим защищает", - прокомментировала Мария Захарова.

Захарова сообщила, что взывать к тем, кто не собирается делать ничего для установления справедливости и наказания виновных - бессмысленно и заявила, что Россия сделает это самостоятельно. Виновные понесут заслуженное наказание.

Напомним, накануне стало известно об обнаружении российскими военными в одном из подвалов в селе Русское Поречное Курской области тел мирных жителей со связанными руками, которых неонацистские оккупанты пытали и безжалостно убили, бросив в подвал гранату. Речь идет об искалеченных телах престарелых людей, которые, очевидно, не могли оказать сопротивления.