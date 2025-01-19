Патриарх Кирилл в праздник Крещения совершил литургию в Богоявленском кафедральном соборе

Сегодня в праздник Крещения Господня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЦ.

По прибытии в собор предстоятель РПЦ поклонился честным мощам святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же — Иоанн Креститель. Второе название праздника — Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.

Этот день также часто называли "днем Просвещения", "праздником Светов" или "святыми Светами" — в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым.