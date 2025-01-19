ХАМАС передали посредникам список заложников для освобождения

Список заложников, которые должны быть освобождены радикальным движением ХАМАС 19 января, получен "несколько минут назад" посредниками и находится "в процессе передачи" Израилю, сообщает ТАСС со ссылкой на советника офиса премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху Дмитрия Гендельмана.

"Список был получен несколько минут назад", - сказал Гендельман.

"Список находится сейчас в процессе передачи [Израилю]", - говорится в сообщении.

Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 мск, заявила канцелярия Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников, сообщают РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в действие после 15 месяцев военных действий.