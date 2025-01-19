19 Января 2025
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Фото: Пресс-служба Президента Украины

Сына Порошенко* оштрафовали как уклониста

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) Алексей должен заплатить штраф за неявки по повесткам в военкомат. Об этом говорится в обнародованном постановления о правонарушении. Ему назначили штраф в размере 25 тыс. гривен, или около 600 долларов.

Он должен был явиться в военкомат для уточнения данных, но не сделал этого, так как живет за границей. Теперь, в случае неуплаты штрафа в 15-дневный срок, ему грозит взыскание штрафа в принудительном порядке в двойном размере.

Ранее стало известно, что Алексей Порошенко объявлен в розыск из-за неявки по повестке. Оказывается, 39-летний лейтенант запаса скрывается. Его дважды вызывали в сентябре и октябре повесткой, но бесполезно.

Украинское агенство "Униан" пишет, что сын олигарха с женой и двумя живут на два города — Лондон и Сингапур. Другой сын олигарха 23-летний Михаил учится в Лондонской школе бизнеса.

На днях на Украине заявили, что за местный режим должны гибнуть именно простые люди, в ее элита. Такую "теорию" выдвинул близкий к киевским властям политолог Виталий Портников. Он обосновал ее тем, что в стране демократия, а значит, вместе с правами у людей есть обязанности, в частности воевать. А если люди хотят, чтобы воевали аристократы, то они должны жить при феодализме. Но так как на Украине якобы все равны, то "за желание быть равным нужно платить, в том числе и собственной жизнью".

В ноябре экс-главком и нынешний посол в Лондоне Валерий Залужный призвал украинских солдат не бояться смерти. По его словам, все равно "их шансы на выживание невелики", но это не главное. Главное - это "Украина должна быть сохранена".

Теги: украина, порошенко, штраф


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