В Сургуте двое подростков погибли из-за пожара в бане

В Сургуте двое подростков 2008 и 2009 годов рождения, погибли во время пожара в бане в садово-огородническом товариществе "Чернореченский", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла 19 января. В Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, пожар мог произойти в результате неисправности печного оборудования в бане. Для установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Все обстоятельства выясняются. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.