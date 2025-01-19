Игорь Бабушкин поздравил корабелов с 40-летием Астраханского судоремонтного завода

Астраханский судоремонтный завод отмечает значимый юбилей – 40 лет со дня основания.

"За эти годы на его стапелях построены и отремонтированы сотни судов, которые помогают решать важные государственные задачи", - написал в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

В настоящее время предприятие работает на полную мощность. Завод является одним из крупнейших в составе «Объединенной судостроительной корпорации», вносит большой вклад в региональную экономику и укрепление обороноспособности России.

Лучшие специалисты накануне были удостоены заслуженных наград.

"Благодарю весь коллектив за слаженную профессиональную работу и сохранение лучших традиций отечественного кораблестроения. Желаю корабелам крепкого здоровья, благополучия и новых интересных проектов. А заводу – дальнейшего процветания!", - пожелал астраханским корабелам Игорь Бабушкин.