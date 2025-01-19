ХАМАС объяснило задержку с передачей имен заложников техническими сложностями

Палестинское движение ХАМАС подтверждает соблюдение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, задержка с передачей Израилю имен первых трех заложников, которые должны быть отпущены с вступлением в силу перемирия в воскресенье, связана с техническими проблемами на местах, сообщают РИА Новости.

"Мы подтверждаем нашу приверженность условиям соглашения и то, что задержка с передачей имен, которые будут обнародованы, вызвана техническими причинами на местах", - отмечается в сообщении.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в действие после 15 месяцев военных действий в воскресенье в 9.30 мск, но власти Израиля пригрозили, что не прекратят обстрелы до получения имён первых трех заложников, которые должны быть освобождены.