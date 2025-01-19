В подвалах домов Курской области нашли тела пожилых людей, замученных солдатами ВСУ

В подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ, сообщают РИА Новости со ссылкой на военнослужащих группировки "Север".

За две недели января российские бойцы вернули контроль над этим селом, а также тремя другими: Александрией, Леонидово и Кругленьким.

Сообщается, что украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка. Им связали руки, загнали их в подвал и закинули туда несколько гранат. У пожилых людей не было шансов выжить. Отмечается, что все жертвы - гражданские.

Ранее СКР сообщил о завершении расследования более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Некоторые фигуранты уже осуждены, другие дожидаются приговора.