В Эстонии сочли неразумным закрытие границы с Россией

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс высказался об идее закрытия границы с Россией.

Министр считает неразумной идею закрытия границы страны с Россией из-за больших издержек для общества, пишет РИА Новости.

В январе 2024 г. эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас предложил при возведении оборонительных сооружений вблизи границы с Россией использовать противопехотные и противотанковые мины. По мнению депутата, следующим шагом должна стать денонсация Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин всеми странами Балтии. Он также отметил, что в Эстонии необходимо начать производство собственной взрывчатки, которую, по словам Куннаса, "нужно использовать в противотанковых, противопехотных, минометных минах, а также при производстве артиллерийских снарядов".