В Чёрном море растёт температура мазута в "Волгонефть-239"

В Чёрном море выросла температуры мазута в "Волгонефть-239". На танкере ведется подогрев мазута. Это необходимо, чтобы откачать груз из кормовой части судна.

Температура общей массы мазута составляет +12. Его будут прогревать до +45, до достижения пластичного состояния. В четырёх танках судна находится почти 1,5 тыс. т мазута. По оценкам специалистов, на прогрев этой массы понадобится около трех дней. После этого груз перекачают насосами в герметичные битумовозы с подогревом. Работы будут закончены до конца января, сообщает Минтранс России.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Черном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. По его мнению, трагедии можно было избежать: как минимум, не стоило использовать суда, которые должны были быть списаны по непригодности еще 20 лет назад.