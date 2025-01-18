18 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Уральского полпреда поздравили с 50-летием стикерами для Telegram

Сегодня, 18 января, 50-летие отмечает уральский полпред президента Артём Жога. Авторы telegram-канала UrFO_INFO поздравили политика набором стикеров для telegram.
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"Мы желаем Вам здоровья, терпения, сил и скорейшей Победы нашей страны. Очень ценим Ваш подход к делу и умение разбавить серые будни ноткой юмора. Поэтому приготовили именной набор стикеров. С юбилеем", - сообщает пресс-служба Жоги.

В свой день рождения полпред отправился в Первоуральск. Он приехал в Центр социальной помощи семье и детям "Росинка". Жога подарил ребятам инвентарь для занятия спортом – мячи, ракетки и сетки. Позже он сыграл с воспитанниками Центра социальной помощи в настольный теннис.

Артём Жога родился 18 января 1975 г. в Магаданской области. С 1990-х жил на Украине, в Славянске, занимался бизнесом. В феврале 2014 г. вместе с сыном Владимиром Жогой вступил в ряды народного ополчения Донбасса. Воевал в батальоне "Спарта", подразделении народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). В марте 2022 г. Владимир Жога погиб в бою в битве при Волновахе, ему было присвоено звание Героя России посмертно. Артем Жога сменил сына на посту командира батальона "Спарта". В 2023 г. в ДНР прошли первые после вхождения в состав России парламентские выборы. По результатам голосования Артем Жога стал депутатом Народного совета ДНР от партии "Единая Россия". С 20 сентября того же года – председатель Народного совета ДНР.

Теги: Артём Жога, юбилей, 50-летие, стикеры


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