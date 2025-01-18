Арестованный президент Южной Кореи решил участвовать в заседаниях Конституционного суда

Арестованный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль собрался участвовать в заседаниях Конституционного суда и других процессах.

По словам адвоката президента Юн Гап Гын, Юн Сок Ёль решил, что "нужно восстановить свое имя, объяснив самостоятельно в судах, что военное положение было легитимным и мятежа не было, пишет ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Следователи и полиция в третий раз пришли к резиденции Юн Сок Ёля после того, как суд продлил действие предыдущего ордера на его арест. Политик скрывался и не выходил на улицу. На защиту Юн Сок Ёля встала служба безопасности президента и военные, которые блокировали входы в резиденцию Ханнам-дон. Для ареста пришлось использовать стремянки, чтобы залезть в окна здания.