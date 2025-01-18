Закончена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman-а

В Москве эксперты завершили экспертизу, начатую после смерти пресс-секретаря певца Shaman-а (Ярослав Дронов), журналиста Антона Коробкова-Землянского.

"Экспертиза проведена", - сказал информированный собеседник РИА Новости, не уточнив детали итогов экспертизы.

Коробков-Землянский умер в ноябре 2024 г. в возрасте 40 лет. Он работал журналистом на федеральном ТВ, был пресс-атташе Филиппа Киркорова. С 2022 г. работал с Ярославом Дроновым. Умер 10 ноября 2024 г. Певец отреагировал на смерть – опубликовал в своем telegram-канале фото Коробкова-Землянского и оставил комментарий: "Царствие Небесное тебе, мой друг".