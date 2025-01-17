В словах депутата в Марий Эл, назвавшего подписчиц "тупыми хабалками" не нашли оскорблений

Нарушений этических норм партии в высказываниях депутата в Марий Эл от "Единой России" Андрея Саковича не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее в соцсети были опубликованы скриншоты, на которых Сакович во время общения с подписчицами на своей странице во "ВКонтакте" назвал их "тупыми", а также "хабалками" в ответ на то, что они пожаловались ему на рост цен на продукты.

В адрес Марийского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" поступило два обращения. После получения обращений была проведена независимая лингвистическая экспертиза высказываний Саковича.

"Согласно заключению Центра судебной экспертизы высказывания А.В. Саковича не являются оскорблениями, не являются унижающим честь и достоинство личности, а также не являются "уничижительными характеристиками" личности, поскольку не имеют и не несут такой смысловой нагрузки ни в прямом, ни в переносном смысле", - говорится в сообщении.

На основании заключения Саковича не привлекли к партийным взысканиям. Однако для профилактики некорректного поведения в социальных сетях с депутатским корпусом и активистами партии были проведены образовательные мероприятия.