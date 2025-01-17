Великобритания может отправить своих солдат на обучение в Украину

Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения у вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Times, сообщает РИА Новости..

Министр обороны страны Джон Хили встретился в сред у Киеве с с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Хили отметил, что Великобритании необходимо "сделать обучение более соответствующим потребностям украинской стороны".

Также министр добавил, что передаст Умерову план из пяти пунктов. В нем содержатся детали усиления поддержки Украины Великобританией в 2025 году. В него войдут увеличение числа обучаемых британскими силами украинских военных, предоставление новых объемов вооружений, дополнительные деньги и поддержка оборонной промышленности Украины.

Ранее мы писали, что возможное продвижение военной инфраструктуры Великобритании к границам России не может не беспокоить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Британия является страной НАТО.

"Продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий", - отметил представитель Кремля.

Ранее Лондон и Киев подписали соглашение о "100-летнем партнерстве", охватывающее такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января посетил Киев для подписания данного договора. Позже британское правительство сообщило, что изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы.