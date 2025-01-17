В Тюменской области прокуратура добилась газификации жилого дома участнику СВО

Благодаря прокурорскому вмешательству участнику СВО газифицировали жилой дом, гражданам предоставлены меры соцподдержки на сумму свыше 5,4 млн руб., сообщили Накануне.RU в Управлении ГПРФ по УрФО.

Управлением генпрокуратуры России по УрФО во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области проверено обращение жительницы региона по вопросу компенсации затрат на газификацию жилого дома. Установлено, что ее сын с октября 2022 года участвует в специальной военной операции, является ветераном боевых действий.

В конце 2023 года он приобрел дом в Тюменском районе Тюменской области. В августе 2024 года женщина обратилась в интересах своего сына в администрацию муниципального района с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки в виде компенсации затрат по его газификации.

Однако, несмотря на наличие такого права, а также выделенных на эти цели бюджетных средств, муниципалитетом было принято незаконное решение об отказе в предоставлении такой меры поддержки. Надзорным ведомством проверены результаты рассмотрения в местной администрации всех подобных заявлений, в результате выявлено еще 42 необоснованных отказа в компенсации понесенных затрат.

Для защиты прав участников специальной военной операции и иных граждан, имеющих право на эту льготу, внесено представление главе муниципального района, после чего всем заявившимся гражданам предоставлены такие меры социальной поддержки на общую сумму более 5,4 млн. рублей. В результате к настоящему времени жилой дом подключен к сетям газоснабжения.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги начальник отдела районной администрации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 3.24 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа, который оплачен.