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Общество Приморский край
Фото: Накануне.RU

Дума Владивостока не получала обращений о лишении Лагутенко звания Почётного гражданина

В думе Владивостока отреагировали на информацию о возможном лишении певца Ильи Лагутенко звания Почётного горожанина.

"В связи с размещением в ряде СМИ сообщения о предложении представителей общественности города лишить Илью Лагутенко звания "Почётный гражданин города Владивостока" сообщаем, что в думу города Владивостока подобное обращение не поступало", - сообщил собеседник РИА Новости в городском парламенте.

Ранее стало известно, что лидера группы "Мумий Тролль" Илью Лагутенко хотят лишить звания Почётного гражданина Владивостока. С такой инициативой выступили представители общественности. Их поддержали некоторые депутаты городской думы.

"Какие бы заслуги не были у Ильи Лагутенко в области культуры, хотя и это спорный вопрос, его поведение в период специальной военной операции практически все обнуляет", — заявил глава регионального исполнительного комитета общественного движения "Сильная Россия" в Приморском кране Алексей Свиридов.

Лагутенко родился и вырос в столице Приморского края Владивостоке. Звание Почётного гражданина города ему присвоили в 2016 г. В 2024 г. в российских городах были отменены выступления некоторых исполнителей. СМИ сообщали, что рекламные и ивент-агентства якобы получили список артистов, которым нельзя выступать в России из-за их позиции о специальной военной операции. Среди них назывались Валерий Леонтьев, Иван Ургант, Александр Гудков, Манижа, Гуф, а также группы "Браво", "Мумий Тролль", "Сплин" и другие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о "черных списках" артистов.

Теги: Илья Лагутенко, Владивосток, Почётный гражданин


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Ранее 16.01.2025 12:59 Мск Илью Лагутенко хотят лишить звания Почетного гражданина Владивостока

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