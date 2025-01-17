17 Января 2025
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Армия и ВПК Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Минобороны РФ

Минобороны готовит ответ на удар ATACMS по Белгородской области

ВСУ 16 января попытались нанести удар по объектам в Белгородской области шестью американскими ракетами ATACMS, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет.

"Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара", - говорится в заявлении ведомства.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию области более сотни раз. Два человека пострадали. Повреждены 46 частных домов, 24 легковых автомобиля.

16 января российские военные нанесли удар по украинским критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры. Одной из пораженных структур стало крупнейшее подземное хранилище газа на территории Украины в городе Стрый Львовской области. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен высокоточным оружием в ответ на удары со стороны Киева американскими ракетами ATACMS и Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки с целью срыва подачи газа по трубопроводу "Турецкий поток".

Теги: ATACMS, Белгородская область, Минобороны


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