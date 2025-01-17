17 Января 2025
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Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

В Академическом районе Екатеринбурга завершили строительство здания суда

В Академическом районе Екатеринбурга наконец появилось собственное здание суда. Строительство завершилось накануне, а сегодня получившийся результат оценили глава города Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев.

"Специалисты, возводившие здание, прекрасно справились со своей задачей, причем досрочно. Появление нового районного суда – прецедент в современной истории России. Со временем в Академическом также появятся ЗАГС, прокуратура, налоговая и так далее", - написал градоначальник в своих социальных сетях.

Суд в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено в декабре прошлого года. Здание суда состоит из двух корпусов в три и четыре этажа. В ходе строительства были применены самые современные подходы, учтены потребности всех групп граждан, в том числе и маломобильных.

Суд в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Суд в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Торжественное открытие состоится к концу февраля, а 1 марта суд полноценно заработает.

Напомним, что сегодня также официально было завершено строительство "Дацюк-арены". Ранее сообщалось, что на завершение работ над судом в Академическом районе Екатеринбурга и второй очередью "Дацюк-арены" выделят миллиарды рублей из бюджета Свердловской области.

Теги: Екатеринбург, Академический район, суд


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Ранее 28.03.2023 16:26 Мск Создание суда в Академическом признали уникальным для России случаем

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