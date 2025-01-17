Фонд святой Екатерины организовал реконструкцию бассейна в детском саду Полевского

Воспитанники детского сада №65 «Лесная сказка» в городе Полевском приступили к занятиям в обновленном бассейне дошкольного учреждения. Бассейн построили больше 30 лет назад, за время эксплуатации он значительно обветшал – тренироваться в нем стало опасно.

Реставрацию бассейна взял на себя Фонд святой Екатерины.

Особенность детсадика в том, что он комбинированного вида: вместе с обычными воспитанниками его посещают детки с различными особенностями по здоровью и особыми образовательными потребностями. Для них занятия в бассейне часто единственная возможность заниматься физкультурой. Теперь 113 ребят могут системно тренироваться и гармонично развиваться.

«Бассейн был построен 36 лет назад. Ремонт в нем проводился, но проблема была в том, что плитка в чаше бассейна опадает, облезает, появляются сколы, что травмоопасно для детей. Долгое время мы своими силами пытались поддерживать работоспособное состояние чаши, но в прошлом году поняли, что уже этого недостаточно и обратились в Фонд святой Екатерины. Там откликнулись на нашу просьбу и помогли нам», - делится заведующая детским садом №65 «Лесная сказка» Инна Тарасова.

Ремонтные работы начались в начале декабря, а уже в Рождеству реконструкция закончилась.

С началом учебного года занятия проходят каждое утро, и каждая минута буквально расписана за одной из групп.

«У каждого возраста своя программа. И при выпуске из детского сада ребята могут держаться на воде и плавать двумя стилями. После ремонта кроме эстетического наслаждения, мне очень нравится, что плитка не скользкая и ты уже более спокойно относишься к занятиям с маленькими детьми, которые раньше часто поскальзывались. Это касается и работы с детками с различными особенностями по здоровью», - комментирует тренер-инструктор по плаванию Наталья Нурдинова.