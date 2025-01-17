В Москве у Кремлёвской стены почтили память Курчатова

В торжественной церемонии поучаствовали помощник президента России Андрей Фурсенко, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, президент Российской академии наук Геннадий Красников, другие официальные лица, пишет ТАСС.

В Москве возложили цветы к могиле учёного Игоря Курчатова. Церемония состоялась у Кремлёвской стены, в которую вмурована урна с прахом академика.



