В Москве у Кремлёвской стены почтили память Курчатова
В Москве возложили цветы к могиле учёного Игоря Курчатова. Церемония состоялась у Кремлёвской стены, в которую вмурована урна с прахом академика.
В торжественной церемонии поучаствовали помощник президента России Андрей Фурсенко, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, президент Российской академии наук Геннадий Красников, другие официальные лица, пишет ТАСС.
Игорь Курчатов (1903-60) – советский ученый, организатор и научный руководитель советского атомного проекта.