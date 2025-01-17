В Тюмени на школьницу во время урока физкультуры уронили мат и сломали ей позвоночник

Десятилетняя девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры в одной из школ Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Во время урока два учителя покинули спортзал. Дети остались без присмотра, начали играть рядом со спортивным матом и уронили его на девочку. Пострадавшая получила компрессионные переломы позвонков, ей потребовалась госпитализация.

До настоящего времени школьница нуждается в лечении. Обращение матери в компетентные органы результатов не принесло.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.