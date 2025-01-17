"Мазута там более чем много": Экологи показали кадры со дна Черного моря

Экопроект "Земля касается каждого" обнародовал кадры со дна Черного моря в районе Анапы, на которых виден мазут, вытекший из потерпевших крушение танкеров. Видео свидетельствует о серьезном загрязнении нефтепродуктами у самого побережья.

С помощью подводного дрона команда проекта обследовала дно от Анапы до мыса Панагия, а также у кормы танкера "Волгонефть-239".

"Когда мы подошли к корме, оттуда вытаскивали водолаза, который был весь в мазуте. Вероятно, он работал непосредственно рядом с корпусом. Так что мазута там более чем много", — рассказал участник проекта.

Экологи также сообщили, что температура воды составляет 8-9 градусов, поэтому мазут тяжелый и вязкий, он оседает на дне. Это может создавать дополнительные трудности при ликвидации последствий загрязнения.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Черном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. По его мнению, трагедии можно было избежать: как минимум, не стоило использовать суда, которые должны были быть списаны по непригодности еще 20 лет назад.