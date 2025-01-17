Оценку по истории России предложено сделать обязательной при поступлении в вуз

Депутат Госдумы Александр Аксёненко обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением включить оценку по истории России из школьного аттестата в перечень обязательных результатов, которые учитываются при поступлении в вуз. Оно стало очередной идеей усовершенствования механизма поступления в вузы.

По данным Минобрнауки, только 12% выпускников сдают ЕГЭ по истории, остальные ее просто не выбирают. В результате историю мало кто знает, так как она мало где требуется, считает депутат. По его мнению, это необходимо исправить и установить минимальный проходной балл по истории для поступления на определенные направления. Это повысит значимость истории.

Он отмечает, что люди, не знающие своей истории, могут продать Родину за копейки или, правильнее сказать, за цент. Подтверждение этому - то, что происходит на Украине. С этим трудно спорить, но корень проблемы скорее в том, что по окончании школы у выпускников фактически нет аттестации по предметам, так как ЕГЭ - это вступительные экзамены в вуз. Депутат это косвенно упоминает.

"В бешеной подготовке к ЕГЭ школьники просто физически не успевают уделить время "ненужным" для поступления предметам. Об этом говорят и учителя, и родители. А потом в интернете мы смотрим ролики, где взрослые люди не могут ответить на вопросы, кто такой Сталин и когда началась Великая Отечественная война", - заключил Аксёненко.

Напомним, сейчас обсуждается другая идея, которую выдвинул глава СПЧ Валерий Фадеев, - учитывать средний балл в аттестате в качестве дополнительной оценки с тем же "весом", что и ЕГЭ. Наряду с поддержкой идеи есть и резонные возражения. Они состоят в том, что школы начнут завышать своим выпускникам оценки в аттестате. А также в том, что нельзя все время смешивать две задачи - аттестацию по итогам школы и поступление в вуз. А их пытаются совместить.

Можно отметить, что в 2024 году только 3% выпускников сдавали географию, всего 8% - литературу, менее 20% - английский язык, историю, биологию, физику, химию. То есть система ЕГЭ привела к тому, что для большинства выпускников школ большинство предметов стали ненужными. По сути, в школе остались только два обязательных предмета - русский язык и математика. Которую по сложности заданий опускают все ниже и ниже.