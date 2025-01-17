Жители Сысерти снова подали документы в ТИК на проведение референдума по мусорному полигону

Инициативная группа, выступающая против строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" возле деревни Андреевка, в очередной раз собрала все документы и сдала в Сысертскую ТИК для проведения референдума.

"Сегодня 17 января 2025 года инициативной группой по проведению референдума на проверку были сданы документы в территориальную избирательную комиссию города Сысерть", - сообщили Накануне.RU противники строительства.

Напомним, что это не первая попытка инициативной группы отстоять свой голос по вопросу мусорного полигона. Противники предлагали вынести на местный референдум вопрос: "Поддерживаете ли вы создание на территории Сысертского городского округа комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами для нужд муниципального образования "город Екатеринбург" и Екатеринбургской агломерации…". Местные жители уверены, что пока городские и региональные власти называют проект эко-кластером и мусоросортировочным заводом, по факту он будет являться не более чем обычным мусорным полигоном, пагубно воздействующим на окружающую среду.

В прошлом году Сысертская избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу только с четвертого раза, но 26 сентября противникам все равно отказали в гордуме в проведении референдума. Более того, местных жителей выгнали с заседания гордумы, впервые за долгие годы сделав его закрытым. Тогда это решение показалось необоснованным и депутату Алексею Бондареву, который позднее заявил, что будет оспаривать это решение в суде.

Подробнее о том, как в гордуме прошло заседание 26 сентября мы писали ранее.