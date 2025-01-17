17 Января 2025
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Фото: instagram.com/larisa_dolina_

Мошенников, которые выманили у Долиной деньги, обязали вернуть певице 69 млн рублей

Суд удостоверил иск прокуратуры в интересах певицы Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников, о взыскании с ответчиков 69 млн рублей.

"После вступления решения суда в законную силу с ответчиков, двое из которых привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, будут взысканы неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 69 млн рублей", - сообщает прокуратура Москвы.

Ранее Долина рассказывала, что у нее обманом выманили квартиру и деньги – почти 200 млн рублей. По данным полицейских, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года вводили в заблуждение артистку и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате Долину склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. Сейчас на недвижимость знаменитости наложен арест. Изначально по делу были задержаны два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев. Они арестованы, по их домашним адресам были проведены обыски.

В декабре сообщалось, что сотрудники полиции задержали предполагаемого участника мошенничества с деньгами певицы Ларисы Долиной. Речь идет о 20-летнем жителе Тольятти. Он обналичил часть похищенных у певицы средств и передал неизвестным. Парень признался, что открыл банковскую карту на свое имя и перевел с нее деньги неизвестным. Также был задержан 43-летний мужчина из Йошкар-Олы. Shot пишет, что эти двое выполняли основные функции в схеме обмана. Они отвечали за банковские карточки для переводов и сим-карты для переговоров между членами организованной группы.

По информации Mash, всего в схеме обмана Долиной были задействованы девять человек - два арестованных курьера и еще семь человек, которые предоставили свои карты украинским мошенникам. Телеграм-канал пишет, что речь идет так называемых дропах. Схема устроена так: люди хотят подзаработать и продают свои банковские карты. Обычный ценник: 5–10 тысяч рублей. После через купленные счета они выводят деньги или принимают оплату за что-то незаконное. Также Mash сообщает, что всего по делу может появиться более 40 подозреваемых. Это подставные лица, которым переводилось от 2 до 3 млн из похищенных денег.

Теги: лариса долина, квартира, аферисты, мошенники


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