В Екатеринбурге завершено строительство "Дацюк-арены"

Строительство "Дацюк-арены" в Екатеринбурге полностью завершено. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов, посетивший объект, сегодня в комплексе уже проходят пробные соревнования.

"В течение трех дней юные атлеты будут бороться за звание сильнейшего. Что важно, строительство второй очереди не прерывало тренировочный и соревновательный процесс в первой части комплекса", - отметил Орлов и добавил, что торжественное открытие полностью готовой "Дацюк-арены" состоится в январе.

Трехэтажный спортивный комплекс имеет площадь более 8,9 тысячи квадратных метров. Он состоит из двух блоков, соединенных наземным теплым переходом. В здании оборудованы: ледовое поле 61 на 26 метров; сразу пять футбольных полей; открытый стадион для легкоатлетов и открытая площадка для конькобежцев. Кроме этого, комплекс включает 24 гостиничных номера для проживания атлетов, столовую на 100 человек и тренажерный зал.

Ранее сообщалось, что на завершение строительства суда в Академическом районе Екатеринбурга и второй очереди "Дацюк-арены" выделят миллиарды рублей из бюджета Свердловской области.