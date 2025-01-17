Суд заставил жителя Екатеринбурга вернуть выплаченную ему "премию" в 34 млн рублей

В Екатеринбурге суд взыскал десятки миллионов рублей с жителя города, который не смог подтвердить законность этих денег.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что коммерческая организация выплатила молодому жителю уральской столицы более 34 млн рублей. В качестве назначения платежа было указано "премия". Это вызвало вопросы у Росфинмониторинга и прокуратуры.

Сам получатель денег пояснил, что в этой организации он никогда в жизни не работал. Однако за вознаграждение в 10 тысяч рублей согласился обналичить переведенную на его счет сумму.

В итоге прокуратура подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга о взыскании с уральца незаконно полученных 34,2 млн рублей. Суд эти требования поддержал. Деньги перечислят в доход государства.

Напомним, недавно суд взыскал с экс-полицейского из Нижнего Тагила миллионы рублей, законность которых он также не смог подтвердить.