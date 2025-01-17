Суд на 17 лет отправил убийцу пермского следователя в колонию строгого режима

17 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп жаждет новых территорий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Суд на 17 лет отправил убийцу пермского следователя в колонию строгого режима

Сегодня в Пермском краевом суде огласили приговор пенсионеру Росгвардии Алексею Головину, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью пермского следователя Евгения Середкина, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и один год ограничения свободы. После освобождения Головин в течение года должен регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Также суд взыскал в пользу сына и дочери по 2 млн 950 тыс. руб., отцу убитого - 2 млн руб.

Напомним, в 2021 году, служа в волгоградском СОБР Росгвардии, Головин завел роман с Еленой, женой следователя. Ноябрь 2022 года ознаменовался разводом Середкиных, при этом бывшие супруги договорились, что дети будут жить с отцом, а мать сможет их навещать. Весной 2024 года, вернувшись с СВО и уволившись из Росгвардии, Головин переехал в Пермь и женился на Елене. Середкин не одобрял их отношения, что приводило к конфликтам между мужчинами.

9 сентября после ссоры с Еленой, в ходе которой женщина заявила о желании развестись, Головин взял топор и пришел к дому Середкина. На лестничной площадке он отключил электричество, а затем, когда следователь вышел проверить щиток, ударил его топором. Евгений, получая травмы, звал на помощь, и дети стали свидетелями нападения. На его теле обнаружили следы от 81 удара. Головин сам сообщил о случившемся в полицию.

Позже Елена Середкина сообщила СМИ, что бывший муж угрожал, бил ее, а также препятствовал общению с детьми. При этом из показаний женщины на предварительном следствии следует, что с августа 2024 года ее отношения с бывшим супругом стали улучшаться, и она стала проводить время с ним и детьми. Об убийстве Елена Середкина узнала после звонка своей дочери, которая находилась в квартире и видела преступление. Согласно ее показаниям, она приехала на место преступления еще до прибытия сотрудников вневедомственной охраны, которые задержали Головина. Отвечая на вопрос супруги о происшедшем, Алексей Головин заявил, что освободил ее и детей.

В действиях Головина следствие усматривает "особую жестокость" из-за страданий жертвы. Кроме того, совершая убийство, Алексей Головин видел, что за ним наблюдают двое малолетних детей, и знал, что увиденное причиняет им моральные страдания. По итогам психолого-психиатрической экспертизы Головин был признан вменяемым.

Обвиняемый на суде заявил, что полностью признает свою вину и попросился на СВО, однако контракт с ним не был заключен.

Теги: Минобороны, Росгвардия, Головин, Середкин, уголовное дело


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.12.2024 15:41 Мск Минобороны не заключило контракт с обвиняемым в жестоком убийстве пермского следователя
Ранее 19.12.2024 16:14 Мск Пенсионер Росгвардии, обвиняемый в жестоком убийстве пермского следователя, отправится на СВО

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети