МО: Освобождено более 60% изначально занятой ВСУ территории Курской области

Армия России освободила больше 60% занятой Вооружёнными силами Украины территории Курской области.

Освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1 тыс. 268 кв. км). За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" освобождены Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое, сообщает Минобороны России.

Ранее российские военные пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области. Отмечается, что благодаря действиям подразделений группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ была пресечена.